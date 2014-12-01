Цель:
Наработать свою клиентскую базу, для которых принцип "цена = качество" на первом месте,
с перспективой карьерного роста, т.е. улучшения качества исполняемых заказов.
Образование:
2014-... - Università degli Studi di Torino. Специальность: "Scienza della Mediazione Linguistica/
Наука языкового посредничества";
2009-2013 - Национальный Технический Университет Украины "Киевский Политехнический Институт". Специальность: "Автоматизированное управление технологическими процессами".
Дополнительные навыки и интересы:
Английский язык - уровень выше среднего;
Итальянский язык - средний уровень;
Немецкий язык - базовый начальный уровень;
Знание ПК на уровне опытного пользователя.
Личные качества:
Ответственность, обучаемость, исполнительность.