Начинающий копирайтер\рерайтер.

Цель:

﻿Наработать свою клиентскую базу, для которых принцип "цена = качество" на первом месте,

с ﻿перспективой карьерного роста, т.е. улучшения качества исполняемых заказов.

Образование:

﻿﻿2014-... - Università degli Studi di Torino. Специальность: "Scienza della Mediazione Linguistica/

﻿Наука языкового посредничества";

2009-2013 - Национальный Технический Университет Украины "Киевский Политехнический ﻿Институт". Специальность: "Автоматизированное управление технологическими процессами".

Дополнительные навыки и интересы:

Английский язык - уровень выше среднего;

﻿Итальянский язык - средний уровень;

﻿Немецкий язык - базовый начальный уровень;

﻿Знание ПК на уровне опытного пользователя.

Личные качества:

Ответственность, обучаемость, исполнительность.