ArtemLisenko

Студия звукозаписи. Песни на заказ. Аранжировки.

Наша студия звукозаписи уже 15 лет занимается профессиональной деятельности в сфере музыки. С нами на постоянной основе работают такие исполнители как Jet Furio, Sebastian Sisko, Artlis, The Future Has Come, Viliar, Гопотапыч, Artem Deep и многие другие. Какие услуги мы предоставляем:

• Продажа полностью готовых песен, с последующей передачей покупателю всех авторских прав;

• Создание аранжировок в жанре электронной музыки (Deep House, Pop, House, Hip Hop и др);

• Запись профессионального вокала;

• Студийное сведение и мастеринг музыки;

• Создание оригинальной музыки и текстов под заказ;