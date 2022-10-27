ArtemLisenko

Студия звукозаписи. Песни на заказ. Аранжировки.
Наша студия звукозаписи уже 15 лет занимается профессиональной деятельности в сфере музыки. С нами на постоянной основе работают такие исполнители как Jet Furio, Sebastian Sisko, Artlis, The Future Has Come, Viliar, Гопотапыч, Artem Deep и многие другие. Какие услуги мы предоставляем:
• Продажа полностью готовых песен, с последующей передачей покупателю всех авторских прав;
• Создание аранжировок в жанре электронной музыки (Deep House, Pop, House, Hip Hop и др);
• Запись профессионального вокала;
• Студийное сведение и мастеринг музыки;
• Создание оригинальной музыки и текстов под заказ;