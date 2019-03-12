Arthur_Mratov

Начинающий пользователь удаленных профессий , ищу свое направление !

П ривет , меня зовут Артур и мне чуть больше 30 лет ! У меня есть любимая ,чудесная и очаровательная девушка с которой я доживу до глубокой старости !!)

Последние 6 лет я занимался декорациями для кино на Ленфильме , позже строил скейт парки в одной из ведущих организаций в этой сфере !

Для начала освою простые профессии , начну с копирайтинга , рерайтинга , нейминга , ставка минимальная!

Обращайтесь, обещаю стараться !