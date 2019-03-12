Arthur_Mratov

Артур Мратов Arthur_Mratov

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Начинающий пользователь удаленных профессий , ищу свое направление !

Привет , меня зовут Артур и мне чуть больше 30 лет ! У меня есть любимая ,чудесная и очаровательная девушка с которой я  доживу до глубокой старости !!)

 Последние  6 лет  я  занимался декорациями для кино на Ленфильме , позже строил скейт парки в одной из ведущих организаций в этой  сфере ! 

   Для  начала  освою простые профессии , начну с копирайтинга , рерайтинга , нейминга , ставка минимальная!

Обращайтесь, обещаю стараться !