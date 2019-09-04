Федеральный портал Artist.ru – это каталог артистов

Специализированная площадка Artist.ru - это огромный портал, где собраны исполнители разных жанров со всей России. Ресурс полезен для тех, кто ищет особенного человека для организации мероприятия, артиста, чтобы зажечь на свадьбе или корпоративе, аниматора для детского праздника или просто хочет необычно и весело провести праздник. На сайте размещено более 16 000 анкет представителей индустрии развлечений, а удобная система поиска позволяет быстро найти нужных кандидатов в зависимости от мероприятия.