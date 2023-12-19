резьюме1

Манасян Сержик Айрапетович

Я начинающий фрелансер и спецализируюсь написанием текстов, книг любой тематике, коперайтингов, владею несколькоми языками и могу перевести тексты , рефераты, курсовые работы и многое другое, что будет предложены с Русского-Английский, с Русского-Украинский, с Русского-Армянский, и все это наоборот

Навыки:

владением нескольких языков, которое дал мне возможность двигадся по карерной леснице с простого рабочего до директора организации.

опыт работы:

директором коопзаготпромторга с 1988-2003г.г.