резьюме1
Манасян Сержик Айрапетович
Я начинающий фрелансер и спецализируюсь написанием текстов, книг любой тематике, коперайтингов, владею несколькоми языками и могу перевести тексты , рефераты, курсовые работы и многое другое, что будет предложены с Русского-Английский, с Русского-Украинский, с Русского-Армянский, и все это наоборот
Навыки:
владением нескольких языков, которое дал мне возможность двигадся по карерной леснице с простого рабочего до директора организации.
опыт работы:
директором коопзаготпромторга с 1988-2003г.г.
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