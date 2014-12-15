Artvera

Вера Artvera

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Архитектор

Одноралова  Вера Константиновна(Vera K. Odnoralova)

Дата рождения: 16.11.1985Контактная информация:Моб. телефон: +38 066 432 3123E-mail: [email protected]

Должность: АрхитекторЗарплата: договорная

Образование:

  • 2002 - 2008 гг. Харьковский Государственный Технический Университет Строительства и Архитектуры (бывш. ХИСИ). Специальность: Архитектура зданий и сооружений (АР).
  • декабрь 2014г. – н.в. American English Center (Центр изучения английского языка с преподавателями из Америки).
Опыт работы:
  • 11.08-11.12 ФОП Одноралова В.К. Лицензия серия АВ 559208
Должность:Архитектор.Обязанности: -разработка эскиз-идеи и концепции  жилых, офисных и общественных зданий и сооружений-разработка стадий проектирования «проект», «рабочий проект» для жилых, общественных сооружений и объектов рекреационного назначения-разработка генеральных планов для сельских  поселений о отдельных объектов-проекты индивидуальных жилых домов-разработка логотипа, фирменного стиля-дизайн интерьера-авторский надзор-подготовка презентационных материалов, графических для прохождения градостроительного совета и др. контролирующих органов.
  • 11.07-11.08 ФОП Одноралова В.К. Лицензия серия АВ 559208
Должность: инженер-проектировщик.Обязанности: выполнение рабочих чертежей, выезд на объекты для проведения замеров.
  • 07.07-06.08 Ахтырская проектно-сметная группа при районном отделе архитектуры и строительства Сумской области.
Должность: чертежник.Обязанности: набор чертежей в AutoCAD , ArchiCAD.

Профессиональные навыки:

  • Уверенный пользователь ПК и другой оргтехникой (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет);
  • Знание САПР:ArchiCAD, AutoCAD, Adobe Photoshop, 3D Studio Max
  • Владение расчетной программой Lira, базовые навыки работы в SCAD;
  • Готова и способна осваивать требуемые программы и навыки для ПК.
Дополнительные сведения:
  • Иностранный язык: английский (Pre-Intermediate);
  • Водительские права категории В.
Личные качества:
  • Быстрая обучаемость, стремление к профессиональному росту;
  • Коммуникабельность, умение согласованно работать в команде;
  • Ответственность, организованность, пунктуальность.
Архитектура зданий
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$10/час
от $10от 1 дня
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