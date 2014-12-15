Архитектор

Одноралова Вера Константиновна(Vera K. Odnoralova)

Дата рождения: 16.11.1985Контактная информация:Моб. телефон: +38 066 432 3123E-mail: [email protected]

Должность: АрхитекторЗарплата: договорная

Образование:

2002 - 2008 гг. Харьковский Государственный Технический Университет Строительства и Архитектуры (бывш. ХИСИ). Специальность: Архитектура зданий и сооружений (АР).

декабрь 2014г. – н.в. American English Center (Центр изучения английского языка с преподавателями из Америки).

11.08-11.12 ФОП Одноралова В.К. Лицензия серия АВ 559208

11.07-11.08 ФОП Одноралова В.К. Лицензия серия АВ 559208

07.07-06.08 Ахтырская проектно-сметная группа при районном отделе архитектуры и строительства Сумской области.

Опыт работы:Должность:Архитектор.Обязанности: -разработка эскиз-идеи и концепции жилых, офисных и общественных зданий и сооружений-разработка стадий проектирования «проект», «рабочий проект» для жилых, общественных сооружений и объектов рекреационного назначения-разработка генеральных планов для сельских поселений о отдельных объектов-проекты индивидуальных жилых домов-разработка логотипа, фирменного стиля-дизайн интерьера-авторский надзор-подготовка презентационных материалов, графических для прохождения градостроительного совета и др. контролирующих органов.Должность: инженер-проектировщик.Обязанности: выполнение рабочих чертежей, выезд на объекты для проведения замеров.Должность: чертежник.Обязанности: набор чертежей в AutoCAD , ArchiCAD.

Профессиональные навыки:

Уверенный пользователь ПК и другой оргтехникой (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет);

Знание САПР:ArchiCAD, AutoCAD, Adobe Photoshop, 3D Studio Max

Владение расчетной программой Lira, базовые навыки работы в SCAD;

Готова и способна осваивать требуемые программы и навыки для ПК.

Иностранный язык: английский (Pre-Intermediate);

Водительские права категории В.

Быстрая обучаемость, стремление к профессиональному росту;

Коммуникабельность, умение согласованно работать в команде;

Ответственность, организованность, пунктуальность.

Дополнительные сведения:Личные качества: