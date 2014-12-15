Архитектор
Одноралова Вера Константиновна(Vera K. Odnoralova)
Дата рождения: 16.11.1985Контактная информация:Моб. телефон: +38 066 432 3123E-mail: [email protected]
Должность: АрхитекторЗарплата: договорная
Образование:
- 2002 - 2008 гг. Харьковский Государственный Технический Университет Строительства и Архитектуры (бывш. ХИСИ). Специальность: Архитектура зданий и сооружений (АР).
- декабрь 2014г. – н.в. American English Center (Центр изучения английского языка с преподавателями из Америки).
- 11.08-11.12 ФОП Одноралова В.К. Лицензия серия АВ 559208
- 11.07-11.08 ФОП Одноралова В.К. Лицензия серия АВ 559208
- 07.07-06.08 Ахтырская проектно-сметная группа при районном отделе архитектуры и строительства Сумской области.
Профессиональные навыки:
- Уверенный пользователь ПК и другой оргтехникой (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет);
- Знание САПР:ArchiCAD, AutoCAD, Adobe Photoshop, 3D Studio Max
- Владение расчетной программой Lira, базовые навыки работы в SCAD;
- Готова и способна осваивать требуемые программы и навыки для ПК.
- Иностранный язык: английский (Pre-Intermediate);
- Водительские права категории В.
- Быстрая обучаемость, стремление к профессиональному росту;
- Коммуникабельность, умение согласованно работать в команде;
- Ответственность, организованность, пунктуальность.
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#196