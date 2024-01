Добрый день,делаю в разных стилях самые различные скетчи , рисунки , пейзажи , обращайтесь - не пожалеете

Рисую с самого детства , есть опыт в диджитал и традишнл , создаю реалистичные и стилизованне рисунки.

Have been drawing since childhood , i can draw in digital and traditional , also i can create realistical and styled paintings