Обо мне

Добрый день. Меня зовут Андрей, я занимаюсь вопросами экономической и финансовой безопасности организаций и физических лиц. Имею высшее юридическое образование, большой опыт работы в правоохранительных органах, службах безопасности банков и организаций. В своей деятельности я занимался проверкой физических и юридических лиц на предмет благонадежности и кредитоспособности, проверкой кандидатов, взысканием дебиторской задолженности, организацией охраны зданий и сооружений и многими другими вопросами в сфере безопасности.

Мною были проверены сотни контрагентов по всей стране, как крупнейшие предприятия и известные бренды, так и маленькие фирмы и стартапы. По всем клиентам, с которыми были заключены договоры, располагаю информацией о платежной дисциплине, возникавших проблемах и вариантах решения. Могу отметить, что из сотен согласованных мною клиентов лишь единицы впоследствии имели затруднения с оплатой услуг и только по внезапно возникшим и не очевидным причинам.

Предлагаю услуги по проверке контрагентов на всей территории России. Мой сайт proverka-business.ru