Asckal

Александр Asckal

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
UI дизайнер разрабатываю баннеры, оформление для социальных сетей, Instagram, ретушь и обработка фотографий.

Привет Я дизайнер работаю с программами Фотошоп и Иллюстратор. Также работаю с видеоредактором 

создаю ГИФ видео и занимаюсь оформлением для социальных сетей(Ютуб,Телеграмм, Инстаграм).

Также занимаюсь дизайном сайтов и интерфейсов, специализируюсь как и в подборе стиля так и картинок. 

Когда работаю над проектом люблю экспериментировать с новыми тенденциями, делаю работу более современной, соответствующей  конкурентоспособной и несложной в понимании.

В  представленных работах акцент брался в соответствии с трендами 2019 года.

Фотографии с которыми я работаю всегда делю работу в три этапа: фото, цвет, свет. В каждом этапе работа представляет доведения до наилучшего результата.

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Отзывы заказчиков

llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Баннер гиф или флеш
Всегда на связи! Очень понравилась оперативность, и даже больше чем требовалось. Стильно, быстро, качественно – рекомендую!
Отличный заказчик. Оперативно даёт подробности к работе, быстрая обратная связь. Рекомендую как заказчика.
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