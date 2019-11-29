UI дизайнер разрабатываю баннеры, оформление для социальных сетей, Instagram, ретушь и обработка фотографий.
Привет Я дизайнер работаю с программами Фотошоп и Иллюстратор. Также работаю с видеоредактором
создаю ГИФ видео и занимаюсь оформлением для социальных сетей(Ютуб,Телеграмм, Инстаграм).
Также занимаюсь дизайном сайтов и интерфейсов, специализируюсь как и в подборе стиля так и картинок.
Когда работаю над проектом люблю экспериментировать с новыми тенденциями, делаю работу более современной, соответствующей конкурентоспособной и несложной в понимании.
В представленных работах акцент брался в соответствии с трендами 2019 года.
Фотографии с которыми я работаю всегда делю работу в три этапа: фото, цвет, свет. В каждом этапе работа представляет доведения до наилучшего результата.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Всегда на связи! Очень понравилась оперативность, и даже больше чем требовалось. Стильно, быстро, качественно – рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оперативно даёт подробности к работе, быстрая обратная связь. Рекомендую как заказчика.