UI дизайнер разрабатываю баннеры, оформление для социальных сетей, Instagram, ретушь и обработка фотографий.

Привет Я дизайнер работаю с программами Фотошоп и Иллюстратор. Также работаю с видеоредактором

создаю ГИФ видео и занимаюсь оформлением для социальных сетей(Ютуб,Телеграмм, Инстаграм).

Также занимаюсь дизайном сайтов и интерфейсов, специализируюсь как и в подборе стиля так и картинок.

Когда работаю над проектом люблю экспериментировать с новыми тенденциями, делаю работу более современной, соответствующей конкурентоспособной и несложной в понимании.

В представленных работах акцент брался в соответствии с трендами 2019 года.

Фотографии с которыми я работаю всегда делю работу в три этапа: фото, цвет, свет. В каждом этапе работа представляет доведения до наилучшего результата.