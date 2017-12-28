Начинающий Фрилансер.

Много писать не буду-ведь все,все прекрасно понимают,если ты новичек.Начинаю свой путь в сфере фриланса,пока не могу делать"шедевры"-буду настойчиво набивать руку на мелких заказах.Спасибо за внимание.

Так-же пишу практически любые тексты на русском.Что-бы то не было:Поздравления,реклама,названия брендов,стихи,небольшие рассказы и много чего еще.Примеры не буду выкладывать-так как уверен в себе и своих возможностях.Примеры-только для потенциальных заказчиков,через почту.