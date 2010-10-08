Asya_Redis

Ася Asya_Redis

 
46 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Высшее образование с отличием (МИЭМ - менеджмент)

Курсы web-дизайна (5 мес)

Дизайнер в типографии - 3 года

Corel Draw, PhotoShop

Допечатная подготовка: термотрансфер, термотиснение, цифра и флексо-печать.

Непосредственно печать: цифра (HP 9500 hdn), термотрансфер (Datamax I 4206) + плоттерная резка А3 (Puma II).

Свободный фотограф - 3 года, есть опубликованные работы

Фото-съемка животных, растений, МАФ, природы и архитектурных объектов

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