Высшее образование с отличием (МИЭМ - менеджмент)
Курсы web-дизайна (5 мес)
Дизайнер в типографии - 3 года
Corel Draw, PhotoShop
Допечатная подготовка: термотрансфер, термотиснение, цифра и флексо-печать.
Непосредственно печать: цифра (HP 9500 hdn), термотрансфер (Datamax I 4206) + плоттерная резка А3 (Puma II).
Свободный фотограф - 3 года, есть опубликованные работы
Фото-съемка животных, растений, МАФ, природы и архитектурных объектов
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Портфолио
- Бабочка павлиний глаз167 просмотров
- Дельфин и русалка113 просмотров
- Шмель135 просмотров
- Девичье лицо 3 с рок-фолк фестиваля Дикая мята166 просмотров
- Девичье лицо 2 с рок-фолк фестиваля Дикая мята129 просмотров
- Девичье лицо 1 с рок-фолк фестиваля Дикая мята175 просмотров
- Зимний кот138 просмотров
- Эй ты, птичка154 просмотра
- Цветут сады.130 просмотров
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- Кот из Оптиной Пустыни145 просмотров
- Южные колючки144 просмотра