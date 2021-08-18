Видео-монтажер

Привет! Я видео-монтажер с опытом работы в два года и готов решать твои проблемы. Я работал на разных проектах, от простых видео для курса, до быстрых и интересных реклам в инстаграм, поэтому я знаю что нужно людям и смогу смонтировать интересный видеоролик.