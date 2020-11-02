Оказываю квалифицированную юридическую помощь и сотрудничество с физическими и юридическим лицам, индивидуальными предпринимателям дистанционно (фриланс, фриланс на длительный срок).
Образование: Два высших профессиональных образования. Неоднократные курсы повышения квалификации.
Профессиональный опыт: Восемь лет юридической и кадровой работы.
Профессиональные знания:
- оформление юридических документов, связанных с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками: ведение переговоров и оформление необходимых документов для заключения различного вида договоров; организация работы по оценке имущества, регистрация вещных прав на недвижимость, в том числе право оперативного управления, право аренды и переход права собственности; организация проведения торгов связанных с отчуждением прав на недвижимое имущество;
- ведение договорно-правовой работы: разработка и правовая экспертиза проектов договоров, представляемых контрагентами, составление протоколов разногласий к договорам, дополнительных соглашений, разрешение разногласий по проектам договоров;
- ведение претензионной и исковой работы, представление интересов в судах, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов, ведение судебных дел;
- организация подготовки заключений по правовым вопросам, обеспечение разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, оказание правовой помощи; нотариальное удостоверение или государственная регистрация отдельных видов договоров;
- подготовка документации для проведения запросов котировок цен, аукционов в электронной форме;
- взаимодействие с иными государственными структурами: Департаментами, Учреждениями, Федеральными структурами и службами;
- работа с трудовым законодательством, профсоюзами, составление коллективных трудовых договоров;
- социальная сфера деятельности (442-ФЗ).
Контакты
Skype: anna.r.u_list.ru
e.mail: [email protected]
На все вопросы Вы получите развернутый ответ в письменном виде.
Цены:
Рассмотрение «общего» вопроса (не требующего глубокого изучения) – от 200 рублей;
Рассмотрение «специального» вопроса (требующего детального изучения) – от 500 рублей;
Составление договора, проекта договора, дополнительного соглашения к договору, протокола разногласий или иного подобного документа – от 600 руб.;
Экспертиза договора (доп. соглашения, протокола разногласий) – 100 руб. (за одну страницу);
Правовая экспертиза иных документов – 250 руб. (за одну страницу);
Составление искового заявления в суд – от 1500 руб.;
Составление заявления в суд – от 1500 руб.;
Составление возражения в суд – от 1500 руб.;
Составление ходатайства в суд – от 500 руб.;
Составление апелляционной жалобы в суд – от 1500 руб.;
Составление кассационной жалобы в суд – от 1500 руб.;
Составление претензии – от 500 руб.;
Составление делового письма – от 500 руб.;
Составление жалобы – от 500 руб.
Иное по договоренности.