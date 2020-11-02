Atemi1602

Анна Atemi1602

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дистанционное оказание юридических услуг (фриланс)

Оказываю квалифицированную юридическую помощь и сотрудничество с физическими и юридическим лицам, индивидуальными предпринимателям дистанционно (фриланс, фриланс на длительный срок). 

Образование: Два высших профессиональных образования. Неоднократные курсы повышения квалификации. 

Профессиональный опыт: Восемь лет юридической и кадровой работы. 

Профессиональные знания: 

- оформление юридических документов, связанных с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками: ведение переговоров и оформление необходимых документов для заключения различного вида договоров; организация работы по оценке имущества, регистрация вещных прав на недвижимость, в том числе право оперативного управления, право аренды и переход права собственности; организация проведения торгов связанных с отчуждением прав на недвижимое имущество; 

- ведение договорно-правовой работы: разработка и правовая экспертиза проектов договоров, представляемых контрагентами, составление протоколов разногласий к договорам, дополнительных соглашений, разрешение разногласий по проектам договоров; 

- ведение претензионной и исковой работы, представление интересов в судах, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов, ведение судебных дел; 

- организация подготовки заключений по правовым вопросам, обеспечение разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, оказание правовой помощи; нотариальное удостоверение или государственная регистрация отдельных видов договоров; 

- подготовка документации для проведения запросов котировок цен, аукционов в электронной форме; 

- взаимодействие с иными государственными структурами: Департаментами, Учреждениями, Федеральными структурами и службами; 

- работа с трудовым законодательством, профсоюзами, составление коллективных трудовых договоров; 

- социальная сфера деятельности (442-ФЗ). 

Контакты 

Skype: anna.r.u_list.ru 

e.mail: [email protected] 

На все вопросы Вы получите развернутый ответ в письменном виде. 

Цены: 

Рассмотрение «общего» вопроса (не требующего глубокого изучения) – от 200 рублей; 

Рассмотрение «специального» вопроса (требующего детального изучения) – от 500 рублей; 

Составление договора, проекта договора, дополнительного соглашения к договору, протокола разногласий или иного подобного документа – от 600 руб.; 

Экспертиза договора (доп. соглашения, протокола разногласий) – 100 руб. (за одну страницу); 

Правовая экспертиза иных документов – 250 руб. (за одну страницу); 

Составление искового заявления в суд – от 1500 руб.; 

Составление заявления в суд – от 1500 руб.; 

Составление возражения в суд – от 1500 руб.; 

Составление ходатайства в суд – от 500 руб.; 

Составление апелляционной жалобы в суд – от 1500 руб.; 

Составление кассационной жалобы в суд – от 1500 руб.; 

Составление претензии – от 500 руб.; 

Составление делового письма – от 500 руб.; 

Составление жалобы – от 500 руб. 

Иное по договоренности.