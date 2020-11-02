Дистанционное оказание юридических услуг (фриланс)

Оказываю квалифицированную юридическую помощь и сотрудничество с физическими и юридическим лицам, индивидуальными предпринимателям дистанционно (фриланс, фриланс на длительный срок).

Образование: Два высших профессиональных образования. Неоднократные курсы повышения квалификации.

Профессиональный опыт: Восемь лет юридической и кадровой работы.

Профессиональные знания:

- оформление юридических документов, связанных с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками: ведение переговоров и оформление необходимых документов для заключения различного вида договоров; организация работы по оценке имущества, регистрация вещных прав на недвижимость, в том числе право оперативного управления, право аренды и переход права собственности; организация проведения торгов связанных с отчуждением прав на недвижимое имущество;

- ведение договорно-правовой работы: разработка и правовая экспертиза проектов договоров, представляемых контрагентами, составление протоколов разногласий к договорам, дополнительных соглашений, разрешение разногласий по проектам договоров;

- ведение претензионной и исковой работы, представление интересов в судах, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов, ведение судебных дел;

- организация подготовки заключений по правовым вопросам, обеспечение разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, оказание правовой помощи; нотариальное удостоверение или государственная регистрация отдельных видов договоров;

- подготовка документации для проведения запросов котировок цен, аукционов в электронной форме;

- взаимодействие с иными государственными структурами: Департаментами, Учреждениями, Федеральными структурами и службами;

- работа с трудовым законодательством, профсоюзами, составление коллективных трудовых договоров;

- социальная сфера деятельности (442-ФЗ).

Контакты

Skype: anna.r.u_list.ru

e.mail: [email protected]

На все вопросы Вы получите развернутый ответ в письменном виде.

Цены:

Рассмотрение «общего» вопроса (не требующего глубокого изучения) – от 200 рублей;

Рассмотрение «специального» вопроса (требующего детального изучения) – от 500 рублей;

Составление договора, проекта договора, дополнительного соглашения к договору, протокола разногласий или иного подобного документа – от 600 руб.;

Экспертиза договора (доп. соглашения, протокола разногласий) – 100 руб. (за одну страницу);

Правовая экспертиза иных документов – 250 руб. (за одну страницу);

Составление искового заявления в суд – от 1500 руб.;

Составление заявления в суд – от 1500 руб.;

Составление возражения в суд – от 1500 руб.;

Составление ходатайства в суд – от 500 руб.;

Составление апелляционной жалобы в суд – от 1500 руб.;

Составление кассационной жалобы в суд – от 1500 руб.;

Составление претензии – от 500 руб.;

Составление делового письма – от 500 руб.;

Составление жалобы – от 500 руб.

Иное по договоренности.