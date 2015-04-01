Atsuro

Юлия Atsuro

 
30 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Обо мне.

Я - графический дизайнер.

Моя задача - разработка эксклюзивного и запоминающегося дизайна для вас по вашим пожеланиям.

Я могу помочь вам в разработке дизайна бренда по следующим направлениям:

  • Дизайн визиток.Дизайн баннера/вывески.
  • Дизайн афиши/плаката.
  • Дизайн календарей.
  • Дизайн брошюр/листовок/буклетов.
  • Дизайн этикеток/упаковок.
  • Дизайн сувенирной продукции.
  • Создание логотипа.
  • Нейминг/слоган.
  • Фирменный стиль.
Какие плюсы вы имеете работая со мной:

  • Минимальный срок выполнения заказа - 2 дня.
  • Все ваши пожелания будут учтены.
  • Работаем с вами до победного конца с необходимым количеством поправок.
  • Я надежно храню ваши исходники.
  • Возможность дальнейшего сотрудничества.
Работаю только по предоплате 50%.

Оплата производится на банковскую карту Сбербанка.