Обо мне.
Я - графический дизайнер.
Моя задача - разработка эксклюзивного и запоминающегося дизайна для вас по вашим пожеланиям.
Я могу помочь вам в разработке дизайна бренда по следующим направлениям:
- Дизайн визиток.Дизайн баннера/вывески.
- Дизайн афиши/плаката.
- Дизайн календарей.
- Дизайн брошюр/листовок/буклетов.
- Дизайн этикеток/упаковок.
- Дизайн сувенирной продукции.
- Создание логотипа.
- Нейминг/слоган.
- Фирменный стиль.
- Минимальный срок выполнения заказа - 2 дня.
- Все ваши пожелания будут учтены.
- Работаем с вами до победного конца с необходимым количеством поправок.
- Я надежно храню ваши исходники.
- Возможность дальнейшего сотрудничества.
Оплата производится на банковскую карту Сбербанка.
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