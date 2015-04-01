Обо мне.

Я - графический дизайнер.

Моя задача - разработка эксклюзивного и запоминающегося дизайна для вас по вашим пожеланиям.

Я могу помочь вам в разработке дизайна бренда по следующим направлениям:

Дизайн визиток.Дизайн баннера/вывески.

Дизайн афиши/плаката.

Дизайн календарей.

Дизайн брошюр/листовок/буклетов.

Дизайн этикеток/упаковок.

Дизайн сувенирной продукции.

Создание логотипа.

Нейминг/слоган.

Фирменный стиль.

Минимальный срок выполнения заказа - 2 дня.

Все ваши пожелания будут учтены.

Работаем с вами до победного конца с необходимым количеством поправок.

Я надежно храню ваши исходники.

Возможность дальнейшего сотрудничества.

Оплата производится на банковскую карту Сбербанка.