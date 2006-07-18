Autograph

Гость Autograph

 
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19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

ФИО: Огнев Павел Михайлович

Возраст: 23 года

Опыт работы:

1. Ишимский государственный институт

наборщик, верстальщик (верстка буклетов, книг) 1 год.

2. ГТРК

верстка газеты

3. ГТРК

интернет вещания.

Разработка сайта ГТРК, поддержка. - 2 года.

4. Дизайн студия

Разработка и дизайн сайтов, полиграфии, реклама, управ. деятельность - 1,5 года

5. Журнал

Разработка макетов полиграфии. Верстка полноцветного журнала.

6.

Навыки работы:

Разработка дизайна сайтов, верстка сайтов, обработка

изображений, полиграфия, уменее рисовать руками.

Знание программ:

Профессиональн о основные: Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign,

PageMaker, QuarkXpress, Macromedia Dreamweaver и др.

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