ФИО: Огнев Павел Михайлович
Возраст: 23 года
Опыт работы:
1. Ишимский государственный институт
наборщик, верстальщик (верстка буклетов, книг) 1 год.
2. ГТРК
верстка газеты
3. ГТРК
интернет вещания.
Разработка сайта ГТРК, поддержка. - 2 года.
4. Дизайн студия
Разработка и дизайн сайтов, полиграфии, реклама, управ. деятельность - 1,5 года
5. Журнал
Разработка макетов полиграфии. Верстка полноцветного журнала.
6.
Навыки работы:
Разработка дизайна сайтов, верстка сайтов, обработка
изображений, полиграфия, уменее рисовать руками.
Знание программ:
Профессиональн о основные: Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign,
PageMaker, QuarkXpress, Macromedia Dreamweaver и др.