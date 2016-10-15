Занимаюсь 3D-графикой, а именно созданием моделей предметов, персонажей, визуализацией, текстурированием. Есть опыт работы в геймдеве. Компьютерной графикой занимаюсь более четырех лет.
Работаю в программах: 3dsmax+Vray, Photoshop, ZBrush, Mari, xNormal, Topogun
Полное портфолио: http://www.free-lance.ru/users/Ayfat/
Контакты:
e-mail:[email protected]
Skype:ayfat3d
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