Занимаюсь 3D-графикой, а именно созданием моделей предметов, персонажей, визуализацией, текстурированием. Есть опыт работы в геймдеве. Компьютерной графикой занимаюсь более четырех лет.

Работаю в программах: 3dsmax+Vray, Photoshop, ZBrush, Mari, xNormal, Topogun

Полное портфолио: http://www.free-lance.ru/users/Ayfat/

Контакты:

e-mail:[email protected]

Skype:ayfat3d