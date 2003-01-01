Предоставлю квалифицированную юридическую помощь юридическим и физическим лицам, предпринимателям

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Оганезов Олег

Дата рождения:

25 августа 1977

Регион:

Харьков

[/table]Юрист $400

(неполная занятость)

Ключевая информация - правовая помощь по борьбе с правовым беспределом;- исковая и договорная работа;- опыт работы по защиты прав физических и юридическихлиц в судах;- опыт работы в сфере банковского права;- ведение переговоров с клиентами, деловымипартнерами, оппонентами, органами гос.власти и местного самоуправления. Опыт работы Главный юрисконсультПАО «СБЕРБАНК»янв2014 - настоящее время (2 года 8 мес) ЮрисконсультПАО «АСТРАБАНК»сент 2008 - декабрь 2013 (5 лет 4 мес) Образование Национальнаяюридическая академия Украины им.Ярослава Мудрого (г. Харьков, Украина)Год окончания 2000 Специалист в области «правоведение» Владение языками Английский- выше среднего (Сертификат №035-02 от 14.05.2002 г., Интенсивный курс

английского языка по коммуникативной методике - 280 часов) Дополнительная информация КомпьютерныенавыкиОбладаю знаниями и навыками опытного компьютерного пользователя,работой с различными видами программного обеспечения ЛичныекачестваСпокойный, уверенный в себе, ответственный,целеустремленный. Увлечения иинтересыЗанятия спортом (Казачий Спас). ЦельИзменение жизни в сторону улучшения.