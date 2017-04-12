Есть готовый, работающий сайт. Сайт самопис. 1)нужно изменить логическую цепочку размещения товаров. 2) переделать калькулятор (добавив конструктор форм) – Либо сделать формы по умолчанию с возможность менять некоторые поля. 3) и по мелочи правки. Все это дело нужно будет от ...