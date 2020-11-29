Имею более чем 20-летний опыт в разработке бизнес-планов, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов.
Лично подготовлено более 40 успешно реализованных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики (машиностроение, угольная, химическая, радиоэлектронная, пищевая, перерабатывающая промышленность, транспорт, торговля, сельское хозяйство и др.).
Образование - высшее экономическое и государственное управление (специализация - экономика).
Опыт работы на экономических должностях - 23 года, в том числе в государственных структурах и фондах поддержки предпринимательства.
Профессиональная разработка бизнес-планов:
- для собственников с целью оценки перспектив бизнеса;
- для представления потенциальным инвесторам;
- для представления в кредитные учреждения с целью получения финансирования;
- для представления в государственные фонды и участия в отраслевых конкурсах с целью получения целевого софинансирования, субсидий, грантов и др. (в том числе по требованиям Минпромторга, Минэкономразвития, Фонда развития промышленности, Центров занятости, Фондов поддержки предпринимательства и др.).
Бизнес-планы разрабатываю по различным методикам (UNIDO, ЕБРР, KPMG и др.) и требованиям (Сбербанк, Россельхозбанк и др.), а также по Вашим требованиям.
Каждый инвестиционный проект конкретизирован под потребности заказчика.
Стоимость и сроки зависят об глубины разработки и наличия исходных данных.
Разработка финансовых моделей с различной степенью детализации:
Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта:
- NPV - чистая приведенная стоимость
- IRR - внутренняя норма доходности
- PI, DPI - простой и дисконтированный индекс доходности
- PBP, DPBP - простой и дисконтированный срок окупаемости
- EBITDA, EBIT- дополнительные показатели при необходимости.
Финансовая модель включает:
- таблицы по периодам: переменные затраты, постоянные затраты, амортизация, калькуляция цены, обслуживание заемных (привлеченных) средств, отчет о доходах, отчет и движении денежных средств, расчеты с бюджетом (при необходимости), точка безубыточности;
- расчет чувствительности проекта (моделирование ситуаций) в зависимости от изменения объема выручки от реализации, переменных и постоянных затрат.
Каждая финансовая модель конкретизирована под потребности заказчика.
Стоимость и сроки зависят об глубины разработки и наличия исходных данных.