Разработка бизнес-планов, финансовых моделей

Имею более чем 20-летний опыт в разработке бизнес-планов, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов.

Лично подготовлено более 40 успешно реализованных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики (машиностроение, угольная, химическая, радиоэлектронная, пищевая, перерабатывающая промышленность, транспорт, торговля, сельское хозяйство и др.).

Образование - высшее экономическое и государственное управление (специализация - экономика).

Опыт работы на экономических должностях - 23 года, в том числе в государственных структурах и фондах поддержки предпринимательства.

Профессиональная разработка бизнес-планов:

- для собственников с целью оценки перспектив бизнеса;

- для представления потенциальным инвесторам;

- для представления в кредитные учреждения с целью получения финансирования;

- для представления в государственные фонды и участия в отраслевых конкурсах с целью получения целевого софинансирования, субсидий, грантов и др. (в том числе по требованиям Минпромторга, Минэкономразвития, Фонда развития промышленности, Центров занятости, Фондов поддержки предпринимательства и др.).

Бизнес-планы разрабатываю по различным методикам (UNIDO, ЕБРР, KPMG и др.) и требованиям (Сбербанк, Россельхозбанк и др.), а также по Вашим требованиям.

Каждый инвестиционный проект конкретизирован под потребности заказчика.

Стоимость и сроки зависят об глубины разработки и наличия исходных данных.

Разработка финансовых моделей с различной степенью детализации:

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта:

- NPV - чистая приведенная стоимость

- IRR - внутренняя норма доходности

- PI, DPI - простой и дисконтированный индекс доходности

- PBP, DPBP - простой и дисконтированный срок окупаемости

- EBITDA, EBIT- дополнительные показатели при необходимости.

Финансовая модель включает:

- таблицы по периодам: переменные затраты, постоянные затраты, амортизация, калькуляция цены, обслуживание заемных (привлеченных) средств, отчет о доходах, отчет и движении денежных средств, расчеты с бюджетом (при необходимости), точка безубыточности;

- расчет чувствительности проекта (моделирование ситуаций) в зависимости от изменения объема выручки от реализации, переменных и постоянных затрат.

Каждая финансовая модель конкретизирована под потребности заказчика.

Стоимость и сроки зависят об глубины разработки и наличия исходных данных.