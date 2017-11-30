www.bezmej.space
BEZMEJ Раді зустрічі!
Ми - об'єднана команда дизайнерів, візуалізаторів з художньою та архітектурною освітою, яка допоможе вам у створенні дизайнерського проекту та його впровадження. Маючи більше 7 років професійного досвіду, ми впевнені, що знайдемо найкраще і найбільш правильне рішення для ваших завдань. Наша команда продовжує розвиватися, навчатися новому та вдосконалюватися. Завжди відкриті до "здорової" критики та ваших побажань, а також раді новим та цікавим проектам та зустрічам. З нетерпінням чекаємо на Ваші листи =) Бажаємо Вам цікавих ідей!
Портфолио
- Ресторан г. Киев166 просмотров
- Бар, лофт277 просмотров
- CHOPPER135 просмотров
- Лофт, 1комнатная квартира, Киев168 просмотров
- Cucumber141 просмотр
- Ocean bedroom133 просмотра
- Children room164 просмотра
- Check In147 просмотров
- Гостиничный номер135 просмотров
- Магазин одежды161 просмотр
- Трутенко155 просмотров
- Cozy Meadow162 просмотра