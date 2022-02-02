UX/UI Дизайнер

Я - Вероника. Опыт работы в сфере веб-дизайна у меня около 2х лет.

К каждому клиенту нахожу индивидуальный подход и не срываю сроки.

Работаю с: дизайном для сайтов, приложений, оформлением соц сетей, также профессионально создаю лендинги и могу сделать редизайн вашего сайта.

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