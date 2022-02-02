UX/UI Дизайнер
Я - Вероника. Опыт работы в сфере веб-дизайна у меня около 2х лет.
К каждому клиенту нахожу индивидуальный подход и не срываю сроки.
Работаю с: дизайном для сайтов, приложений, оформлением соц сетей, также профессионально создаю лендинги и могу сделать редизайн вашего сайта.
Вы можете бесплатно проконсультироваться со мной о дальнейшей работе.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- ВИЗИТКИ БАННЕРЫ40 просмотров
- ОФОРМЛЕНИЕ ГРУПП ВК48 просмотров
- Daily Челлендж25 просмотров
- Daily Челлендж26 просмотров
- Landing Page Самокат53 просмотра