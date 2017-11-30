Технические переводы с английского на русский

Образование:

1. Международный Независимый Университет республики Молдова - факультет Иностранных языков, специальность -переводчик.

2. Экономическая Академия - факультет Бухгалтерский учет и аудит.

Занимаюсь письменными переводами с английского на русский больше 10 лет. Выполнял технические работ в области медицины, экономики, компьютеров и туризма, в юридической сфере, а также переводил тех. документацию. Исполняю заказы добросовестно, качественно и в установленные сроки. Никакого машинного перевода. Работал совместно с несколькими бюро переводов и туристическими агентствами. В сети нахожусь постоянно, готов к работе в любое время. Владение компьютером и Интернетом - свободное.

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