Написание сценариев, сказок, рассказов, творческих биографий

Имею среднее профессиональное образование, по специальности театральное творчество, в процессе обучения, изучала сценарное мастерство. Мною были написаны сценарии: массово - развлекательных программ, карнавалов, сказок, квестов, публицистического представления, литературно - музыкальной композиции, игровых программ, фольклорного обряда, театральной ярмарки и многое другое.