Быстрота ,точность и качество - всё что нужно для решения определенного типа заданий! Цены в пределах разумного.
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Отзывы заказчиков
$35
2 балла
7 лет назад
Opencart
По истечению времени пропал и не вышел на связь. Писал несколько раз на сайте откликов от человека нет. Ждал его три дня.
$20
10 баллов
7 лет назад
Андрей очень помог при решении одной архисложной задачи по видео!
Ответный отзыв
Человек попросил ,сделать кране не легкое дело ,взялся просто помочь по человечески ибо наша полиция за такие видео не берется вообще! Денег не взял потому ,как номер автомобиля не разобрать.