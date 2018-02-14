BRO20

Андрей BRO20

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Быстрота ,точность и качество - всё что нужно для решения определенного типа заданий! Цены в пределах разумного.
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Отзывы заказчиков

avedeneev
Антон 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
2 балла
7 лет назад
Исправить баги в интернет магазине opencart
Opencart
По истечению времени пропал и не вышел на связь. Писал несколько раз на сайте откликов от человека нет. Ждал его три дня.
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Распознать на видео машины которое сделало ДТП
Андрей очень помог при решении одной архисложной задачи по видео!
Человек попросил ,сделать кране не легкое дело ,взялся просто помочь по человечески ибо наша полиция за такие видео не берется вообще! Денег не взял потому ,как номер автомобиля не разобрать.
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