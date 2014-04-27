Дизайн полиграфии, Web-дизайн, верстка сайтов
- Дизайн полиграфии и наружной рекламы
- Разработка корпоративного стиля (Brand Book)
- Дизайн веб сайтов. Юзабилити. Адаптивный (responsible web design)
- Верстка сайтов:
-- Кроссбраузерная, адаптивная, responsible web design
-- IE6+, FF3+, Opera 9+, Safari 3+, Google Chrome 16+
-- HTML5, CSS3, jQuery, PHP
- Wordpress - создание шаблонов и плагинов (функций)
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Портфолио
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