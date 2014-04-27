BaN

Андрей Халтамов BaN

 
38 летРоссия/Сызрань
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайн полиграфии, Web-дизайн, верстка сайтов

- Дизайн полиграфии и наружной рекламы

- Разработка корпоративного стиля (Brand Book)

- Дизайн веб сайтов. Юзабилити. Адаптивный (responsible web design)

- Верстка сайтов:

-- Кроссбраузерная, адаптивная, responsible web design

-- IE6+, FF3+, Opera 9+, Safari 3+, Google Chrome 16+

-- HTML5, CSS3, jQuery, PHP

- Wordpress - создание шаблонов и плагинов (функций)

PHPWordPressВерстка сайтаjQuery
Портфолио