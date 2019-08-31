3D Визуализация, Экстерьерная визуализация

Я начинающий визуализатор. Я считаю своей сильной стороной стремление всегда достигать своих целей, точность и аккуратность при моделировании. Я считаю, что внимание к деталям является важной частью моделирования. Тот, кто упускает детали, в конце концов упускает все.

Я люблю креативные и сложные проекты, реализация которых позволяет мне быстро расти и развиваться. Каждый проект будет сложно идти, будут проблемы, но в итоге он дает огромный опыт в моделировании, исправлении проблем, оптимизации сцены. Нельзя идти на уступки, поэтому нужно постоянно поднимать планку сложности. Делая простые модели, вы застрянете на начальном уровне.

Я хочу развиваться в области визуализации, я стремлюсь совершенствовать свои знания и навыки каждый день, потому что знаний много не бывает. Нельзя стоять на месте, потому что чем больше вы узнаете новых вещей сегодня, тем быстрее вы поднимитесь на новый уровень квалификации. Поэтому для быстрого роста в качестве визуализатора я прохожу различные курсы, которые позволяют мне прокачать свои навыки.

Будет неправильно не указав свои планы на будущее. Я хочу стать профессиональным визуализатором экстерьеров и не только. Всегда привлекают масштабные проекты, которые возбуждают сознание - океанские лайнеры, здания, храмы и церкви, различное оборудование. При моделировании таких объектов я всегда рад видеть, как создаются шедевры из обычного бокса. В будущем я хочу переключиться на визуализацию анимации и перейти в область кино.

Если вы прочитали этот пост до конца, то я хочу поблагодарить вас за то, что вы уделили мне минутку, я надеюсь, что вы нашли что-то новое для себя в этом тексте.