Настройка и запуск рекламы в РСЯ

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе», усиленно изучил самые

современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.

Звонить или писать можете в любой день.

С уважением, Дмитрий.