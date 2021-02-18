Настройка и запуск рекламы в РСЯ
Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе», усиленно изучил самые
современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детальнее.
Жду от Вас ответа.
Звонить или писать можете в любой день.
С уважением, Дмитрий.
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