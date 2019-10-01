Ведущий инженер-проектировщик по тепловой изоляции.Продвинутый пользователь AutoCad 2D/3D, Изоляция НТП Трубопровод (сертификат), ТДМС, Norma CS, Microsoft Office. Начальный уровень AVEVA PDMС, Smart Plant3D, 3Ds Max Опыт: разработка и выпуск рабочей и проектной документации по тепловой изоляции трубопроводов ОВ, ВК, ТХМ и оборудования (для положительных и отрицательных температур), расчет толщин и заполнение ОЛ для трубопроводов с ЭО, работа с информацией базового проекта, согласование материалов. Достижения: большой опыт расчета изоляции для различных материалов отечественного и иностранного происхождения, разработка альбомов типовых решений по тепловой изоляции трубопроводов и оборудования