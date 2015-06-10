Графический дизайнер, работаю достаточно долго, опыт 8 лет, свыше 500+ законченны и успеных, отрисованно около 900 логотип за весь свой опыт.
Портфолио
- ЭкспоСтрой184 просмотра
- Win Holding196 просмотров
- Юнивёрс200 просмотров
- Юни111 просмотров
- Юниёрс141 просмотр
- WIN Holding - вариант для коорпоративности136 просмотров
- Yarkie131 просмотр
- Web-Select vizit136 просмотров
- Web Select - контекстная реклама199 просмотров
- Мыло ручной работы151 просмотр
- Экспресс Мани 24 - онлайн займ387 просмотров
- Радио "Счастливый Город"216 просмотров