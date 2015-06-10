Bandoo

Антон Ковальчук Bandoo

 
31 годУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Графический дизайнер, работаю достаточно долго, опыт 8 лет, свыше 500+ законченны и успеных, отрисованно около 900 логотип за весь свой опыт.
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