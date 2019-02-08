Я, Алексей Розанов – креативный ивент фотограф.
Вечеринки, корпоративы, дни рождени, деловые мероприятия – это море новых емоций и вдохновение для меня. Я веселый и позитивный человек! И передаю это состояние в своих фотографиях. Выбирая меня Вы получите:
1. Самые яркие, атмосферные, эмоциональные кадры с Вашего мероприятия;
2. Количество фотографий от 100 штук.
3. Быструю обработку, Ваш фотоотчет получите через 1-7 рабочих дней.
4. Все фотографии в обработке.
5. Мои подсказки с позированием и любую помощь, чтобы хорошо выглядеть на фото.
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