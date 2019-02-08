Фоторгаф на ивент, корпоратив, день народження, конференцію

Я, Алексей Розанов – креативный ивент фотограф.

Вечеринки, корпоративы, дни рождени, деловые мероприятия – это море новых емоций и вдохновение для меня. Я веселый и позитивный человек! И передаю это состояние в своих фотографиях. Выбирая меня Вы получите:

1. Самые яркие, атмосферные, эмоциональные кадры с Вашего мероприятия;

2. Количество фотографий от 100 штук.

3. Быструю обработку, Ваш фотоотчет получите через 1-7 рабочих дней.

4. Все фотографии в обработке.

5. Мои подсказки с позированием и любую помощь, чтобы хорошо выглядеть на фото.

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