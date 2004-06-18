BarkoDesign - группа web-дизайнеров и программистов из Москвы, работающая с проектами любой сложности - от представительства до интернет-магазина и корпоративного сайта.

BarkoDesign - это динамично развивающаяся компания, работающая как на российском, так и на зарубежном рынке, и специализирующаяся в области построения IT-решений для бизнеса. Наши специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом для того, чтобы успешно применять в своей работе самые сложные и современные дизайнерские и программные решения. Мы используем передовые информационные технологии, стандарты и методологии мирового класса.