Behold_the_root

Анатолий Behold_the_root

 
37 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Я занялся этим, потому что тащусь от Linux, а не потому, что мне за это платят.
  • Поддержка проектов, сервисов, серверов;
  • Мониторинг, диагностика и устранение неисправностей, технических проблем;
  • Резервное копирование,  восстановление;
  • Кодинг: Python, Bash, Perl, PHP, JavaScript
  • Много страшных слов: Apache, Nginx, Thin, Postfix, ClamAV, vsFTPd, OpenSSH, Samba, Zabbix,  Directadmin, Vesta, Virtualmin, Amazon Web Services, Lighttpd, Redmine, Dovecot, Rsync, OpenVPN, KVM, Jenkins CI, Puppet, Ansible, OBS; MySql, PostgreSql.
skype: vorona.tolik
PHPJavascriptPythonMySQLPostgreSQLLinuxNginxApachePerlRedmineBashPostfix
Отзывы заказчиков
tsu_work
Алекс 
42 годаСША
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Настройка сервера в RAID1
Отличная работа. Спасибо!
Рекомендую к сотрудничеству.
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