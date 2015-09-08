Behold_the_root

Я занялся этим, потому что тащусь от Linux, а не потому, что мне за это платят.
- Поддержка проектов, сервисов, серверов;
- Мониторинг, диагностика и устранение неисправностей, технических проблем;
- Резервное копирование, восстановление;
- Кодинг: Python, Bash, Perl, PHP, JavaScript
- Много страшных слов: Apache, Nginx, Thin, Postfix, ClamAV, vsFTPd, OpenSSH, Samba, Zabbix, Directadmin, Vesta, Virtualmin, Amazon Web Services, Lighttpd, Redmine, Dovecot, Rsync, OpenVPN, KVM, Jenkins CI, Puppet, Ansible, OBS; MySql, PostgreSql.
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа. Спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.