BembiGoldd

Требуется монтаж 20 анимированных роликов по готовым шаблонам. Каждый ролик длиной 5 минут, работа осуществляется по предоставленному сценарию. Срочный заказ из Днепра, Украина.
Анимация13 заявок
Закрыт
3 года назад
Требуется монтаж 20 анимированных роликов по готовым шаблонам. Каждый ролик длиной 5 минут, работа осуществляется по предоставленному сценарию. Срочный заказ из Днепра, Украина.
Требуется сценарист для создания анимационного видео (мультфильма) продолжительностью 5 минут. Заказ объемный и оплачиваемый. Опыт работы и знание английского языка приветствуются. Условия срочные. Работа в Днепре, Украина.