Разработчик Unity3D/Unreal Engine 4

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Навыки и достижения

Разработка модульной архитектуры приложения

Проектирование и разработка "клиен-сервер" приложений

Разработка алгоритмов

Анализ и адаптация сторонних библиотек под разрабатываемый продукт

Разработка архитектур баз данных

Разработчик Unity3DSeriousCake (IT - разработка ПО)

март 2016 — по настоящее время

Анализ информации и создание документации проекта

Разработка модульной архитектуры приложения

Интеграция и адаптация плагинов

Реанимация, рефакторинг, доработка и поддержка существующих проектов

Разработчик Unity/Unreal Engin

Freelancer (IT - разработка ПО)

январь 2015 — по настоящее время

Разработка мобильных игровых приложений(полный цикл)

Реанимация, рефакторинг, доработка и поддержка существующих проектов

Разработчик Unity

Plarium Education (IT - разработка ПО)

август 2014 — декабрь 2014

Анализ информации и создание документации проекта

Разработка модульной архитектуры приложения

Интеграция и адаптация плагинов

Тех лид

GoGames (IT - разработка ПО)

октябрь 2013 — август 2014

Разработка игры для Facebook на основе Unity3D

Портирование игры с Facebook на мобильные устройства(Unity3D)

Разработка архитектуры базы данных

Разработка client-server структуры(C#)

Создание ToolKit для управления игровым контентом(UnityEditor)

Изменение/доработка существующего функционала

Разработчик Unity

PGP studio (IT - разработка ПО)

февраль 2013 — август 2013

Разработка игры для iOS/Android на основе Unity3D

Разработка алгоритмов игровой логики(C#)

Создание ToolKit для управления игровым балансом(UnityEditor)

Разработка UI на сонове NGUI

Разработчик программного обеспечения

ООО "Медиатим" (IT - разработка ПО)

август 2012 — февраль 2013

Unity 3D - разработка интерактивных приложений для Mac OS X, Windows, iPad

Flash - разработка интерактивных приложений для Touch Плазм

Objective C - разработка интерактивных приложений для iPad

HTML, CSS, PHP, HML, JSON, JavaScript - разработка интерактивных приложений под Web

3D дизайнер

freelancer (Архитектурные и дизайнерские бюро)

апрель 2006 — февраль 2013

Визуализация интерьеров и экстерьеров

Создание 3D высоко полигональных моделей по скетч наброскам

Создание текстурных карт и текстурирование моделей

Подготовка моделей к анимации(Skining)

Web-программист

Freelancer (Услуги для бизнеса - другое)

февраль 2010 — январь 2013

Разработка дизайна Web - приложения

Верстка Web - приложения с использованием HTML, PHP, CSS

Размещение Web - приложения в пространстве Internet

Обслуживание Web - приложения

Телеоператор кинодокументалист

Телекомпании (Медиа / СМИ)

октябрь 2004 — декабрь 2010

Подбор натуры для проведения съемок

Разведение мизансцены режиссерского сценария

Проектировка и построение различных световых схем

Съемка высококачественного видео

Многокамерная съемка

Университет культуры и искусств Институт Кино и телевидения(Киев Украина)

Год окончания 2009Факультет операторского искусства, СпециалистДополнительная информация

В совершенстве владею

Microsoft Windows(умею настраивать сеть как домашнего так и офисного пользования), Mac OS X, графическими редакторами Adobe Photoshop, 3DsMax 2011(владею VRay), языком программирования C#, средой разработки игр Unity 3D

Владею

HTML, PHP, CSS, XML, JSON скриптами(создания веб сайта), JavaScript(AJAX, jQuery), SQL, ActionScript(Flash), языками программирования C(программирование AVR), C++, Objective C, HLSL(начальный уровень), Arduino, графическими редакторами ZBrash, средой разработки игр Unreal Engine 4, UDK(Unreal Engine 3), создание печатных плат.