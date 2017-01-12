Berenold

Дмитрий Шатько Berenold

 
38 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработчик Unity3D/Unreal Engine 4

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Навыки и достижения

  • Разработка модульной архитектуры приложения
  • Проектирование и разработка "клиен-сервер" приложений
  • Разработка алгоритмов
  • Анализ и адаптация сторонних библиотек под разрабатываемый продукт
  • Разработка архитектур баз данных

Разработчик Unity3DSeriousCake (IT - разработка ПО)

 март 2016 — по настоящее время

  • Анализ информации и создание документации проекта
  • Разработка модульной архитектуры приложения
  • Интеграция и адаптация плагинов
  • Реанимация, рефакторинг, доработка и поддержка существующих проектов
Разработчик Unity/Unreal Engin

Freelancer (IT - разработка ПО)

 январь 2015 — по настоящее время

  • Разработка мобильных игровых приложений(полный цикл)
  • Реанимация, рефакторинг, доработка и поддержка существующих проектов
Разработчик Unity

Plarium Education (IT - разработка ПО)

 август 2014 — декабрь 2014

  • Анализ информации и создание документации проекта
  • Разработка модульной архитектуры приложения
  • Интеграция и адаптация плагинов
Тех лид

GoGames (IT - разработка ПО)

 октябрь 2013 — август 2014

  • Разработка игры для Facebook на основе Unity3D
  • Портирование игры с Facebook на мобильные устройства(Unity3D)
  • Разработка архитектуры базы данных
  • Разработка client-server структуры(C#)
  • Создание ToolKit для управления игровым контентом(UnityEditor)
  • Изменение/доработка существующего функционала
Разработчик Unity

PGP studio (IT - разработка ПО)

 февраль 2013 — август 2013

  • Разработка игры для iOS/Android на основе Unity3D
  • Разработка алгоритмов игровой логики(C#)
  • Создание ToolKit для управления игровым балансом(UnityEditor)
  • Разработка UI на сонове NGUI
Разработчик программного обеспечения

ООО "Медиатим" (IT - разработка ПО)

 август 2012 — февраль 2013

  • Unity 3D - разработка интерактивных приложений для Mac OS X, Windows, iPad
  • Flash - разработка интерактивных приложений для Touch Плазм
  • Objective C - разработка интерактивных приложений для iPad
  • HTML, CSS, PHP, HML, JSON, JavaScript - разработка интерактивных приложений под Web
3D дизайнер

freelancer (Архитектурные и дизайнерские бюро)

 апрель 2006 — февраль 2013

  • Визуализация интерьеров и экстерьеров
  • Создание 3D высоко полигональных моделей по скетч наброскам
  • Создание текстурных карт и текстурирование моделей
  • Подготовка моделей к анимации(Skining)
Web-программист

Freelancer (Услуги для бизнеса - другое)

 февраль 2010 — январь 2013

  • Разработка дизайна Web - приложения
  • Верстка Web - приложения с использованием HTML, PHP, CSS
  • Размещение Web - приложения в пространстве Internet
  • Обслуживание Web - приложения
Телеоператор кинодокументалист

Телекомпании (Медиа / СМИ)

 октябрь 2004 — декабрь 2010

  • Подбор натуры для проведения съемок
  • Разведение мизансцены режиссерского сценария
  • Проектировка и построение различных световых схем
  • Съемка высококачественного видео
  • Многокамерная съемка
Образование

Университет культуры и искусств Институт Кино и телевидения(Киев Украина)

Год окончания 2009Факультет операторского искусства, СпециалистДополнительная информация

В совершенстве владею

Microsoft Windows(умею настраивать сеть как домашнего так и офисного пользования), Mac OS X, графическими редакторами Adobe Photoshop, 3DsMax 2011(владею VRay), языком программирования C#, средой разработки игр Unity 3D

Владею

HTML, PHP, CSS, XML, JSON скриптами(создания веб сайта), JavaScript(AJAX, jQuery), SQL, ActionScript(Flash), языками программирования C(программирование AVR), C++, Objective C, HLSL(начальный уровень), Arduino, графическими редакторами ZBrash, средой разработки игр Unreal Engine 4, UDK(Unreal Engine 3), создание печатных плат.

PHPJavascriptAndroidHTMLCSSiOSUnityjQueryAjaxFlashActionScriptUnreal EnginePhotoshopSQLПриложение для iPad