Навыки и достижения
- Разработка модульной архитектуры приложения
- Проектирование и разработка "клиен-сервер" приложений
- Разработка алгоритмов
- Анализ и адаптация сторонних библиотек под разрабатываемый продукт
- Разработка архитектур баз данных
март 2016 — по настоящее время
- Анализ информации и создание документации проекта
- Разработка модульной архитектуры приложения
- Интеграция и адаптация плагинов
- Реанимация, рефакторинг, доработка и поддержка существующих проектов
Freelancer (IT - разработка ПО)
январь 2015 — по настоящее время
- Разработка мобильных игровых приложений(полный цикл)
- Реанимация, рефакторинг, доработка и поддержка существующих проектов
Plarium Education (IT - разработка ПО)
август 2014 — декабрь 2014
- Анализ информации и создание документации проекта
- Разработка модульной архитектуры приложения
- Интеграция и адаптация плагинов
GoGames (IT - разработка ПО)
октябрь 2013 — август 2014
- Разработка игры для Facebook на основе Unity3D
- Портирование игры с Facebook на мобильные устройства(Unity3D)
- Разработка архитектуры базы данных
- Разработка client-server структуры(C#)
- Создание ToolKit для управления игровым контентом(UnityEditor)
- Изменение/доработка существующего функционала
PGP studio (IT - разработка ПО)
февраль 2013 — август 2013
- Разработка игры для iOS/Android на основе Unity3D
- Разработка алгоритмов игровой логики(C#)
- Создание ToolKit для управления игровым балансом(UnityEditor)
- Разработка UI на сонове NGUI
ООО "Медиатим" (IT - разработка ПО)
август 2012 — февраль 2013
- Unity 3D - разработка интерактивных приложений для Mac OS X, Windows, iPad
- Flash - разработка интерактивных приложений для Touch Плазм
- Objective C - разработка интерактивных приложений для iPad
- HTML, CSS, PHP, HML, JSON, JavaScript - разработка интерактивных приложений под Web
freelancer (Архитектурные и дизайнерские бюро)
апрель 2006 — февраль 2013
- Визуализация интерьеров и экстерьеров
- Создание 3D высоко полигональных моделей по скетч наброскам
- Создание текстурных карт и текстурирование моделей
- Подготовка моделей к анимации(Skining)
Freelancer (Услуги для бизнеса - другое)
февраль 2010 — январь 2013
- Разработка дизайна Web - приложения
- Верстка Web - приложения с использованием HTML, PHP, CSS
- Размещение Web - приложения в пространстве Internet
- Обслуживание Web - приложения
Телекомпании (Медиа / СМИ)
октябрь 2004 — декабрь 2010
- Подбор натуры для проведения съемок
- Разведение мизансцены режиссерского сценария
- Проектировка и построение различных световых схем
- Съемка высококачественного видео
- Многокамерная съемка
Университет культуры и искусств Институт Кино и телевидения(Киев Украина)
Год окончания 2009Факультет операторского искусства, СпециалистДополнительная информация
В совершенстве владею
Microsoft Windows(умею настраивать сеть как домашнего так и офисного пользования), Mac OS X, графическими редакторами Adobe Photoshop, 3DsMax 2011(владею VRay), языком программирования C#, средой разработки игр Unity 3D
Владею
HTML, PHP, CSS, XML, JSON скриптами(создания веб сайта), JavaScript(AJAX, jQuery), SQL, ActionScript(Flash), языками программирования C(программирование AVR), C++, Objective C, HLSL(начальный уровень), Arduino, графическими редакторами ZBrash, средой разработки игр Unreal Engine 4, UDK(Unreal Engine 3), создание печатных плат.