Более 27 лет занимаюсь созданием музыки. Научился писать, аранжировать, сводить, редактировать, тюнить ... и так далее. По желанию и в срок .
Думаю что смогу все !) Обращайтесь постараюсь не подвести.
Делаю всё. От и до. Дома все под рукой , но есть возможность сделать и на "состоявшихся" дорогих студия звукозаписи Санкт-Петербурга.
Вычищу полностью мультитрэк. Подтюнить могу . Все аппаратное и софтовое оборудование при мне. MacOSX/ ProTools/LogicX и так далее.
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Портфолио
- Внезапный Сыч - Корабли . (посмертный альбом )2017156 просмотров
- KIRA LAO - Poi162 просмотра
- PONY - VESILIS & POI115 просмотров
- 1- Padla Bear Outfit - Fanaty 2011128 просмотров
- Внутреннее сгорание - Тени 2013106 просмотров
Аудиомонтаж
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