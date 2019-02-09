Berson

Олег Баранов Berson

 
55 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Более 27 лет занимаюсь созданием музыки. Научился писать, аранжировать, сводить, редактировать, тюнить ... и так далее. По желанию и в срок .

Думаю что смогу все !) Обращайтесь постараюсь не подвести.

Делаю всё. От и до. Дома все под рукой , но есть возможность сделать и на "состоявшихся" дорогих студия звукозаписи Санкт-Петербурга. 

Вычищу полностью мультитрэк. Подтюнить могу . Все аппаратное и софтовое оборудование при мне. MacOSX/ ProTools/LogicX  и так далее. 

Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга