Более 27 лет занимаюсь созданием музыки. Научился писать, аранжировать, сводить, редактировать, тюнить ... и так далее. По желанию и в срок .

Думаю что смогу все !) Обращайтесь постараюсь не подвести.

Делаю всё. От и до. Дома все под рукой , но есть возможность сделать и на "состоявшихся" дорогих студия звукозаписи Санкт-Петербурга.

Вычищу полностью мультитрэк. Подтюнить могу . Все аппаратное и софтовое оборудование при мне. MacOSX/ ProTools/LogicX и так далее.