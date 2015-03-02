BestForLive

Василиса BestForLive

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
письменный и устный перевод с/на китайский язык, переводчик с английского на русский.

                                           Предлагаю:

  - поиск поставщиков в Китае;

  - заказ товара через интернет;

  - ведение деловой переписки с поставщиками;

  - обучение китайскому языку;

  - письменный и устный последовательный перевод с/на китайский язык, письменный перевод с английского на русский;

  - копирайтинг.

  

  2008 - 2012 год - Обучение в Харбинском Политехническом Университете по специальности китайский язык и литература.

  2010 - 2012 гг. - корректор текста и переводчик в Харбинском бюро переводов. 

  2012 - 2013 гг. - переводчик - фрилансер, город Шанхай (КНР)

  - посещение заводов - производителей;

  - последовательный устный перевод на выставках;

  - контроль отгрузки товара;

  - поиск поставщиков и заказ товара через интернет;

  - частные уроки китайского языка.

   2013 - 2015 гг. - компания "Вуатюр"  менеджер по закупкам

  - поиск и заказ товара;

  - ведение деловой корреспонденции;

  - ведение бухгалтерии.

   