BestForLive

Предлагаю:
- поиск поставщиков в Китае;
- заказ товара через интернет;
- ведение деловой переписки с поставщиками;
- обучение китайскому языку;
- письменный и устный последовательный перевод с/на китайский язык, письменный перевод с английского на русский;
- копирайтинг.
2008 - 2012 год - Обучение в Харбинском Политехническом Университете по специальности китайский язык и литература.
2010 - 2012 гг. - корректор текста и переводчик в Харбинском бюро переводов.
2012 - 2013 гг. - переводчик - фрилансер, город Шанхай (КНР)
- посещение заводов - производителей;
- последовательный устный перевод на выставках;
- контроль отгрузки товара;
- поиск поставщиков и заказ товара через интернет;
- частные уроки китайского языка.
2013 - 2015 гг. - компания "Вуатюр" менеджер по закупкам
- поиск и заказ товара;
- ведение деловой корреспонденции;
- ведение бухгалтерии.