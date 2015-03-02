BestForLive

письменный и устный перевод с/на китайский язык, переводчик с английского на русский.

Предлагаю:

- поиск поставщиков в Китае;

- заказ товара через интернет;

- ведение деловой переписки с поставщиками;

- обучение китайскому языку;

- письменный и устный последовательный перевод с/на китайский язык, письменный перевод с английского на русский;

- копирайтинг.

2008 - 2012 год - Обучение в Харбинском Политехническом Университете по специальности китайский язык и литература.

2010 - 2012 гг. - корректор текста и переводчик в Харбинском бюро переводов.

2012 - 2013 гг. - переводчик - фрилансер, город Шанхай (КНР)

- посещение заводов - производителей;

- последовательный устный перевод на выставках;

- контроль отгрузки товара;

- поиск поставщиков и заказ товара через интернет;

- частные уроки китайского языка.

2013 - 2015 гг. - компания "Вуатюр" менеджер по закупкам

- поиск и заказ товара;

- ведение деловой корреспонденции;

- ведение бухгалтерии.