Верну долги в исполнительном производстве ИЛИ обеспечу "комфорт" при излишней активности судебного исполнителя. Уровень компетенци-БОГ. Дорого!

За плечами 12 лет в органах принудительного исполнения, из них - более 8 лет руководителем. Лично приводил в исполнение самые сложные дела в области.

Любой долг, любого уровня сложности вне завимости от субъектного состава сторон.

Оценка ситуации и перспектив - в течение суток.

Мой ТГ канал https://t.me/antipristav_RB для оценки уровня компетенции.