Верну долги в исполнительном производстве ИЛИ обеспечу "комфорт" при излишней активности судебного исполнителя. Уровень компетенци-БОГ. Дорого!
За плечами 12 лет в органах принудительного исполнения, из них - более 8 лет руководителем. Лично приводил в исполнение самые сложные дела в области.
Любой долг, любого уровня сложности вне завимости от субъектного состава сторон.
Оценка ситуации и перспектив - в течение суток.
Мой ТГ канал https://t.me/antipristav_RB для оценки уровня компетенции.
Я против войны в Украине!
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