| Графический дизайн | Возьмусь за любую работу в этом русле

Здравствуй, я графический дизайнер. Раньше работал на разные ВК группы, а теперь решил попробовать себя на фрилансе, поэтому ищу своего первого заказчика!

Мои приоритеты: