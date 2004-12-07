Андрій Галаган Bhound_designBhound_design
19 летУкраина/Кременчуг
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
| Графический дизайн | Возьмусь за любую работу в этом русле
Здравствуй, я графический дизайнер. Раньше работал на разные ВК группы, а теперь решил попробовать себя на фрилансе, поэтому ищу своего первого заказчика!
Мои приоритеты:
Цена
Скорость
Любая работа
Бесплатные правки.
Портфолио
- Логотип для дизайнера10 просмотров
- Шапка для ютуба3 просмотра
- Шапка для ютуба по игре GTA:SAMP7 просмотров
- Логотип моего профиля6 просмотров
- Арт для Инстаграмма4 просмотра
- Арт для Инстаграмма2 просмотра
- Лого для киберспортивной команды8 просмотров
- Рекламный баннер для магазина ковриков5 просмотров