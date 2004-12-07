Bhound_design

Андрій Галаган Bhound_design

 
19 летУкраина/Кременчуг
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
| Графический дизайн | Возьмусь за любую работу в этом русле

Здравствуй, я графический дизайнер. Раньше работал на разные ВК группы, а теперь решил попробовать себя на фрилансе, поэтому ищу своего первого заказчика!

Мои приоритеты:

  • Цена

  • Скорость

  • Любая работа

  • Бесплатные правки.