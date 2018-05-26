Bigtraffic100

SMM, SMO, трафик, дизайн,

Жесткий SMM: Выжать из соц сетей максимум!

Из всех людей, владеющих или управляющих собственными компаниями, лишь 1% становится богатым, а еще 4% достигают значительной финансовой независимости. 95% людей терпит крах. Одна из причин неудач связана с наивными, фантастичными (и даже бредовыми) идеями или фальшивым оптимизмом вместо точного мышления. Несис темное мышление, на которое оказывают огромное влияние коллеги, сотрудники, некомпетентные потребители, популярные теории и куча других новеньких и ярких штучек, вместо жесткого мышления, сконцентрированного на финансовой прибыли от каждой инвестиции.

Если вы хотите развивать свой бизнес в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, и попасть хотя бы в те самые 4%, то вам однозначно нужен человек с системным мышлением. Именно таким мышление я и обладаю!

Нацеленность на результат и достижение поставленных целей - вот что я могу предложить Вам!

Работаю в соц сетях больше 5 лет.

За это время приобрёл опыт в продвижении личных и бизнес аккаунтов в Instagram.

Привлечение живых подписчиков

Создание контента

Настройка рекламы

Накрутка ботов

Вывод публикаций в топ и накрутка лайков

Оформление страниц

Рассылка сообщений

Ведение страниц

Вконтакте

Создание группы

Настройка таргетированной рекламы

Поиск рекламных площадок

Оформление группы и товаров

Создание контента

Создание ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЛОЖЕК

Привлечение аудитории

Ведение и модерация сообщества

Поиск и контакты с ГОРЯЧИМИ КЛИЕНТАМИ КОНКУРЕНТОВ

Конкретные примеры работ готов отправить заказчику по запросу .