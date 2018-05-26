Bigtraffic100

Антон Bigtraffic100

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
SMM, SMO, трафик, дизайн,

Жесткий SMM: Выжать из соц сетей максимум! 

Из всех людей, владеющих или управляющих собственными компаниями, лишь 1% становится богатым, а еще 4% достигают значительной финансовой независимости. 95% людей терпит крах. Одна из причин неудач связана с наивными, фантастичными (и даже бредовыми) идеями или фальшивым оптимизмом вместо точного мышления. Несис темное мышление, на которое оказывают огромное влияние коллеги, сотрудники, некомпетентные потребители, популярные теории и куча других новеньких и ярких штучек, вместо жесткого мышления, сконцентрированного на финансовой прибыли от каждой инвестиции. 

Если вы хотите развивать свой бизнес в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, и попасть хотя бы в те самые 4%, то вам однозначно нужен человек с системным мышлением. Именно таким мышление я и обладаю! 

Нацеленность на результат и достижение поставленных целей - вот что я могу предложить Вам! 

Работаю в соц сетях больше 5 лет. 

За это время приобрёл опыт в продвижении личных и бизнес аккаунтов в Instagram

Привлечение живых подписчиков 

Создание контента 

Настройка рекламы 

Накрутка ботов 

Вывод публикаций в топ и накрутка лайков 

Оформление страниц 

Рассылка сообщений 

Ведение страниц 

Вконтакте 

Создание группы 

Настройка таргетированной рекламы 

Поиск рекламных площадок 

Оформление группы и товаров 

Создание контента 

Создание ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЛОЖЕК 

Привлечение аудитории 

Ведение и модерация сообщества 

Поиск и контакты с ГОРЯЧИМИ КЛИЕНТАМИ КОНКУРЕНТОВ 

 Конкретные примеры работ готов отправить заказчику по запросу .