Bigtraffic100

Жесткий SMM: Выжать из соц сетей максимум!
Из всех людей, владеющих или управляющих собственными компаниями, лишь 1% становится богатым, а еще 4% достигают значительной финансовой независимости. 95% людей терпит крах. Одна из причин неудач связана с наивными, фантастичными (и даже бредовыми) идеями или фальшивым оптимизмом вместо точного мышления. Несис темное мышление, на которое оказывают огромное влияние коллеги, сотрудники, некомпетентные потребители, популярные теории и куча других новеньких и ярких штучек, вместо жесткого мышления, сконцентрированного на финансовой прибыли от каждой инвестиции.
Если вы хотите развивать свой бизнес в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, и попасть хотя бы в те самые 4%, то вам однозначно нужен человек с системным мышлением. Именно таким мышление я и обладаю!
Нацеленность на результат и достижение поставленных целей - вот что я могу предложить Вам!
Работаю в соц сетях больше 5 лет.
За это время приобрёл опыт в продвижении личных и бизнес аккаунтов в Instagram.
Привлечение живых подписчиков
Создание контента
Настройка рекламы
Накрутка ботов
Вывод публикаций в топ и накрутка лайков
Оформление страниц
Рассылка сообщений
Ведение страниц
Вконтакте
Создание группы
Настройка таргетированной рекламы
Поиск рекламных площадок
Оформление группы и товаров
Создание контента
Создание ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЛОЖЕК
Привлечение аудитории
Ведение и модерация сообщества
Поиск и контакты с ГОРЯЧИМИ КЛИЕНТАМИ КОНКУРЕНТОВ
Конкретные примеры работ готов отправить заказчику по запросу .