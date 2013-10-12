Перевод с английского языка на русский ( медицина, биология, экология, наукм о Земле, тексты общей тематики).
Перевод с польского языка на русский (публицистика, тексты общей тематики).
Профессиональное образование - МГУ им. М.В. Ломоносова, Географический факультет, кафедра биогеографии (диплом с отличием).
Дополнительное повышение квалификации по современным биологическим наукам (ФЕН НГУ, Новосибирск):
-молекулярная биология,
-общая и молекулярная генетика,
-цитология,
-общая и частная гистология,
-физиология человека и животных.
Имеются собственные научные публикации на русском и английском языках (биология: зоология, экология).
Сдан кандидатский минимум по английскому языку (биология).
На родном языке пишу грамотно и могу откорректировать тексты любой тематики.