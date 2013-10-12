Переводы англ.-рус. (медицина, биология), польск.-рус. (общ.)

Перевод с английского языка на русский ( медицина, биология, экология, наукм о Земле, тексты общей тематики).

Перевод с польского языка на русский (публицистика, тексты общей тематики).

Профессиональное образование - МГУ им. М.В. Ломоносова, Географический факультет, кафедра биогеографии (диплом с отличием).

Дополнительное повышение квалификации по современным биологическим наукам (ФЕН НГУ, Новосибирск):

-молекулярная биология,

-общая и молекулярная генетика,

-цитология,

-общая и частная гистология,

-физиология человека и животных.

Имеются собственные научные публикации на русском и английском языках (биология: зоология, экология).

Сдан кандидатский минимум по английскому языку (биология).

На родном языке пишу грамотно и могу откорректировать тексты любой тематики.