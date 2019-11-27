Спасибо, что читаете мое резюме. Образование высшее. 27 лет проработала в банке операционистом. Прошла обучение в Академии заработка в интернете 50+. По окончании курса получила сертификат «Мастер Транскрибации». Продолжаю обучаться на курсе «Богатый Транскрибатор».

Ключевые навыки: транскрибация аудио- и видеофайлов. Таргетолог.

Гарантирую высокое качество, ответственный подход к работе, внимание к пожеланиям заказчика. Буду выполнять ваши заказы грамотно, с удовольствием и в оговоренные сроки.