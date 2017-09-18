Бухгалтер, переводчик английского языка.
Все участки бухгалтерского учета (УСН, ЕНВД, ОСН)
Минимизация налогообложения
Налоговое планирование
Ведение бухгалтерского и налогового учета
Составление бухгалтерской и налоговой отчетности
Контроль и визирование договоров с поставщиками и покупателями
Работа с кадровым учетом, управленческая работа
Помощь в сопровождении налоговых проверок.
Уровень владения ПК:1СПредприятие, версии 7.7; 8.1; 8.2; 8.3 1С:управление торговлей 8 Программы"Клиент-банк", СБиС, Консультант-Плюс, Microsoft Office, интернет, электронная почта.
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