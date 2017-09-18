Birinka

Ирина Баранова Birinka

 
39 летРоссия/Набережные Челны
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Бухгалтер, переводчик английского языка.

Все участки бухгалтерского учета (УСН, ЕНВД, ОСН)

Минимизация налогообложения

Налоговое планирование

Ведение бухгалтерского и налогового учета

Составление бухгалтерской и налоговой отчетности

Контроль и визирование договоров с поставщиками и покупателями

Работа с кадровым учетом, управленческая работа

Помощь в сопровождении налоговых проверок.

Уровень владения ПК:1СПредприятие, версии 7.7; 8.1; 8.2; 8.3 1С:управление торговлей 8 Программы"Клиент-банк", СБиС, Консультант-Плюс, Microsoft Office, интернет, электронная почта.