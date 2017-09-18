Бухгалтер, переводчик английского языка.

Все участки бухгалтерского учета (УСН, ЕНВД, ОСН)

Минимизация налогообложения

Налоговое планирование

Ведение бухгалтерского и налогового учета

Составление бухгалтерской и налоговой отчетности

Контроль и визирование договоров с поставщиками и покупателями

Работа с кадровым учетом, управленческая работа

Помощь в сопровождении налоговых проверок.