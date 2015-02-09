Копирайт и Рерайт

О себе:

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Коммуникабелен, аккуратен, изобретателен, гибкость и фантазия.

Трудолюбив и отзывчив.

Опытный пользователь ПК, гуманитарий (высшее образование, красный диплом).

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Предлагаю следующие услуги:

• Копирайтинг – от 1-3$ / 1000 знаков. Вы получаете качественную, хорошо структурированную и легко читаемую статью;

• Рерайтинг – от 1,5-5$ /1000 знаков. Творческий рерайт с высокой уникальностью. Если не противоречит ТЗ — проставляю заголовки;

• Сео-копирайтинг – от 2$ /1000 знаков. Оптимизированные, хорошо структурированные тексты. Оптимизация под ваш список запросов или составление собственного.

• Продающие тексты – от 2$ /1000 знаков. Если вам нужно увеличить конверсию карточки товара, привлечь покупателя, убедить что ваш товар или услуга — лучшие, то вам потребуется продающий текст. Такая статья способствует формированию у потребителя определенного мнения о рекламируемом продукте, а также побуждению его к покупке.

• Заполнение карточек товара – от 0,5$/карточка. Качественное описания карточек товаров по требуемым условиям. Также возможно заполнение товаров сразу на сайт с заполнением мета-данных.

• Написание и размещение отзывов – от 0,3$/отзыв. Написание и размещение отзывов о товаре, услуге, ресурсе на различных площадках в интернете

• Составление семантического ядра и подбор ключевых слов – от 10 $. Подбор ключевиков под поисковые запросы.

• Репосты и размещение в соц.сетях – от 10 $. Написание статей в соц. сетях и репосты на различных ресурсах. Постинг на форумах и блогах.

• Аудит контента – от 25 $. Проверка текстов вашего сайта на уникальность, наличие ошибок и опечаток, рекомендации по оформлению и расположению текстовых блоков.

Цена зависит от сложности контента и сроков выполнения

Оплата:

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WebMoney (WMZ, WMR);

Privat24;

Яндекс.Деньги

QIWI

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Связаться со мной вы можете:

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По скайпу: nothing1130

По почте: [email protected]

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С Уважением, Игорь.