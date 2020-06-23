Изготовление аватарок в 3D / Создание 3D анимации
Изготовление аватарок в 3D, создание фонов для рабочего стола, создание анимационных роликов и многое другое с использованием 3D технологии.
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Портфолио
- Реалистичная 3D трава89 просмотров
- Реалистичные и сочные 3D пейзажи79 просмотров
- Реалистичные 3D холмы94 просмотра
- Реалистичная 3D модель леса107 просмотров
- Дом мага94 просмотра
- Базовая обработка фото75 просмотров
- Реалистичный танец 3D модели86 просмотров
- Базовая настройка текстур.83 просмотра
- 3D модель духов84 просмотра
- 3D модель шаров в стилистике фильма трон98 просмотров
- 3D модель стакана на приятном фоне84 просмотра
- 3D cтенды81 просмотр