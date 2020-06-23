BlenderMaster

Максим BlenderMaster

 
41 годРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Изготовление аватарок в 3D / Создание 3D анимации

Изготовление аватарок в 3D, создание фонов для рабочего стола, создание анимационных роликов и многое другое с использованием 3D технологии.

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