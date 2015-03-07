Макетирование печатных изданий, вёрстка, допечатная подготовка

Опыт работы:

+ от ученика верстальщика до заместителя шеф-редактора ежедневного издания (более 10 лет);

+ дизайнера в оперативной полиграфии (буклеты, каталоги, визитки и т.д.);

+ оператора листоподборной машины в цехе послепечатной обработки тиража типографии.

Технические навыки:

- вёрстка многостраничных изданий (газет, буклетов, полноцветных каталогов (до 500 стр. и более));

- подготовка материалов для многостраничной вёрстки: сканирование изображений, обтравка, техническая ретушь, цветокоррекция изображений;

- владение программами Adobe: Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign

Практические навыки:

Компоновка плана очередного номера из поступивших от редакторов отделов редакции материалов.

Формирования макета номера и контроль за своевременным прохождением материалов.

Отбор фотографий для ключевых материалов номера.

Работа с редакционными текстами.

Ведение номера до сдачи его в типографию (до этапа вывода оттисков и сверки их с контрольным экземпляром).

Вёрстка, цветокоррекция и подготовки полосы к сдачи в типографию.

Выполняю полиграфическую верстку (от макетирования до сдачи):

1) разработка оригинал-макета издания;

2) набор текста.

3) отбор и обработка изображений под требования полиграфии;

4) верстка;

5) корректировка материалов (в паре с опытным корректором; вычитка – за отдельные деньги);

5) вывод файлов для сдачи в типографию.