BoatStyle

Андрей BoatStyle

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Макетирование печатных изданий, вёрстка, допечатная подготовка

Опыт работы:

+ от ученика верстальщика до заместителя шеф-редактора ежедневного издания (более 10 лет); 

+ дизайнера в оперативной полиграфии (буклеты, каталоги, визитки и т.д.); 

+ оператора листоподборной машины в цехе послепечатной обработки тиража типографии. 

Технические навыки: 

- вёрстка многостраничных изданий (газет, буклетов, полноцветных каталогов (до 500 стр. и более)); 

- подготовка материалов для многостраничной вёрстки: сканирование изображений, обтравка, техническая ретушь, цветокоррекция изображений; 

- владение программами Adobe: Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign

Практические навыки:

Компоновка плана очередного номера из поступивших от редакторов отделов редакции материалов. 

Формирования макета номера и контроль за своевременным прохождением материалов. 

Отбор фотографий для ключевых материалов номера. 

Работа с редакционными текстами.

Ведение номера до сдачи его в типографию (до этапа вывода оттисков и сверки их с контрольным экземпляром). 

Вёрстка, цветокоррекция и подготовки полосы к сдачи в типографию. 

Выполняю полиграфическую верстку (от макетирования до сдачи): 

1) разработка оригинал-макета издания; 

2) набор текста. 

3) отбор и обработка изображений под требования полиграфии; 

4) верстка; 

5) корректировка материалов (в паре с опытным корректором; вычитка – за отдельные деньги); 

5) вывод файлов для сдачи в типографию.