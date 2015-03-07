Опыт работы:
+ от ученика верстальщика до заместителя шеф-редактора ежедневного издания (более 10 лет);
+ дизайнера в оперативной полиграфии (буклеты, каталоги, визитки и т.д.);
+ оператора листоподборной машины в цехе послепечатной обработки тиража типографии.
Технические навыки:
- вёрстка многостраничных изданий (газет, буклетов, полноцветных каталогов (до 500 стр. и более));
- подготовка материалов для многостраничной вёрстки: сканирование изображений, обтравка, техническая ретушь, цветокоррекция изображений;
- владение программами Adobe: Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign
Практические навыки:
Компоновка плана очередного номера из поступивших от редакторов отделов редакции материалов.
Формирования макета номера и контроль за своевременным прохождением материалов.
Отбор фотографий для ключевых материалов номера.
Работа с редакционными текстами.
Ведение номера до сдачи его в типографию (до этапа вывода оттисков и сверки их с контрольным экземпляром).
Вёрстка, цветокоррекция и подготовки полосы к сдачи в типографию.
Выполняю полиграфическую верстку (от макетирования до сдачи):
1) разработка оригинал-макета издания;
2) набор текста.
3) отбор и обработка изображений под требования полиграфии;
4) верстка;
5) корректировка материалов (в паре с опытным корректором; вычитка – за отдельные деньги);
5) вывод файлов для сдачи в типографию.