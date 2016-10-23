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Юлия
Bobrixa
Bobrixa
34 года
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
1 отзыв
Графический дизайнер
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Сергей
servika
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
$15
10 баллов
8 лет назад
Дизайн банеров для сайта "Спортивного питания"
Все было сделано в оговоренные сроки, качественный результат. рекомендую к сотрудничеству
Сергей серьёзный и коммуникабельный. Четко объяснил задачу, оплата в срок.
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Отзывы заказчиков
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