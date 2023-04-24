Инженер-конструктор. Создаю чертежи разной степени сложности.

Работу инженером-конструктором. Создаю чертежи сборочные механических узлов, деталей, гидро электро и пневмо-схемы. А также всю сопутствующею техническою документацию. Есть большой опыт в разработке деталей для печати на 3Д принтере, вырезке на лазере, для гибочного станка и для обработки на станках ЧПУ.