Bogdan63711

Богдан Bogdan63711

 
22 годаУкраина/Кропивницкий
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Инженер-конструктор. Создаю чертежи разной степени сложности.

Работу инженером-конструктором. Создаю чертежи сборочные механических узлов, деталей, гидро электро и пневмо-схемы. А также всю сопутствующею техническою документацию. Есть большой опыт в разработке деталей для печати на 3Д принтере, вырезке на лазере, для гибочного станка и для обработки на станках ЧПУ.