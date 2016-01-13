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Богдан Москаленко
BogdanMosk
BogdanMosk
29 лет
Украина
/
Харьков
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Эльдар Епархиев
nppekos
38 лет
Украина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
18 отзывов
$5
2 балла
8 лет назад
Провести оптимизацию сайта на Wordpress
К сожалению ничего хорошего сказать не могу, с задачей не справился
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Отзывы заказчиков
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