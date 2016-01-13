BogdanMosk

Богдан Москаленко BogdanMosk

 
29 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
nppekos
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
2 балла
8 лет назад
Провести оптимизацию сайта на Wordpress
К сожалению ничего хорошего сказать не могу, с задачей не справился