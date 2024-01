Здравствуйте! Я фрилансер с небольшим опытом. На данный момент живу в Таджикистане в городе Душанбе. В 12 лет я мечтал стать программистом и думаю если работать на фрилансе, то это будет неплохо для начала.



Hello! I am a freelancer with little experience. At the moment I live in Tajikistan in the city of Dushanbe. At the age of 12, I dreamed of becoming a programmer and I think if you work as a freelancer, then it will be a good place to start