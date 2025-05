If you want something, the whole universe will help to ensure that your desire fulfilled.

Богдан Рогоза Валериевич

Работаю с программами

Photoshop, Blender , Unity 3D , Word , Sculptris , Visual Studio

Изучаю языки программирования

Java, Python, HTML, HTML 5 , CSS

О Себе

В свободное время увлекаюсь разработкой компьютерных игр.

Быстро обучаюсь,способен находить выход из проблем.